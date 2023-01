Una nata nella Val d Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nata nella Val d Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATESINA

Significato/Curiosita : Una nata nella val d adige

In alto adige. la ferrovia si sviluppa lungo la val venosta, da cui prende il nome. l'infrastruttura è gestita da strutture trasporto alto adige, il servizio...

La bassa atesina, con in primo piano il castelfeder la bassa atesina (bozner unterland o südtiroler unterland in tedesco) è un territorio dell'alto adige... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

