Una dote per riuscire - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : TENACIA

Significato/Curiosita : Una dote per riuscire

Guerriero carismatico ma allo stesso tempo infimo, yakushiji possiede la dote di riuscire a rigenerare qualsiasi parte del proprio corpo, risultando immortale...

La tenacità di un materiale può essere impiegata in diversi contesti. la tenacità può essere considerata come la capacità di assorbire energia e di deformarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

