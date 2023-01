Spalancare... le pupille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spalancare... le pupille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DILATARE

Significato/Curiosita : Spalancare... le pupille

Incontrate, ritornano deformate: la camera buia, il primo piano del volto, lo spalancare degli occhi, l'animazione del fiore che esplode, la collana, la tomba...

Per dare risalto e lucentezza agli occhi a causa della sua capacità di dilatare la pupilla, un effetto detto midriasi dovuto all'atropina, che agisce direttamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

