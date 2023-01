Lo sono molti dipinti di Carrà e De Chirico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono molti dipinti di Carrà e De Chirico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : METAFISICI

Significato/Curiosita : Lo sono molti dipinti di carra e de chirico

Disambiguazione – "de chirico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi de chirico (disambigua). giorgio de chirico in una fotografia di carl van vechten...

Ecco dunque la radicale contrapposizione, propria dei grandi filosofi metafisici, da parmenide, socrate, platone, aristotele, fino ad agostino, tommaso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

