Religiosa dedita all educazione delle giovani - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : DAMA DI CARITÀ

Significato/Curiosita : Religiosa dedita all educazione delle giovani

Tenebrose congreghe a danno della religiosa e civile società, era sommamente desiderabile che si formasse un'unione di giovani, la quale, inalberando la bandiera...

L'opera prima del restauro la dama col liocorno è un dipinto a olio su tavola (65x51 cm) di raffaello sanzio, databile al 1505-1506 circa è conservato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

