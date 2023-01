Recipiente destinato a contenere un liquido benedetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente destinato a contenere un liquido benedetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ACQUASANTIERA

Significato/Curiosita : Recipiente destinato a contenere un liquido benedetto

Pozzolana. esse contengono un liquido che all'analisi è risultato essere vino, ma completamente decomposto. per il resto il liquido era incolore e mischiato...

Del fiore, firenze un'acquasantiera a muro in una chiesa tedesca acquasantiera con telamone, sant'anastasia, verona acquasantiera antropomorfa (museo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

