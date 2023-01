Può trarre in inganno anche un buon fisionomista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può trarre in inganno anche un buon fisionomista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOSIA

Significato/Curiosita : Puo trarre in inganno anche un buon fisionomista

Il sosia è colui che presenta una somiglianza fisica, specialmente a livello del viso, con un'altra persona. questo fatto ha maggiore risonanza se la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

Altre definizioni con trarre; inganno; anche; buon; fisionomista; Dotato della capacità di attrarre fortemente; trarre un utile; trarre come deduzione; Distrarre con chiacchiere; inganno che incastra la vittima; Mossa che trae in inganno ; Un ingegnoso inganno ; Furono vinti dai Greci con l inganno ; Lo è anche la lettera di; Confina anche con la Repubblica di San Marino; C è anche circonflesso; Lo sentono anche i sordi; Un segno di presagio che, se è buon o, fa sperare bene; L intuizione di chi ha buon naso; Lavorano di... buzzo buon o; Dolce per buon i denti; Li ricorda il fisionomista ;