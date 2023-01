Un primo che richiede farina e patate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un primo che richiede farina e patate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GNOCCHI

Significato/Curiosita : Un primo che richiede farina e patate

Il zurek è un piatto tipico della cucina polacca, è una zuppa conosciuta da decenni ed è composta da farina di segale, dei legumi, patate cui si aggiunge...

vedi gnocchi (disambigua). disambiguazione – "gnocco" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gnocco (disambigua). gli gnocchi sono una... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

