Lo piegano i frutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo piegano i frutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo piegano i frutti

Sono generalmente superati dalle foglie. i sepali laciniati, lunghi da 15 a 18 mm, dopo la fioritura si piegano all'indietro e cadono in breve tempo. la...

Esempio di ramo di albero. in botanica i rami sono un'ebsione del fusto che sostengono foglie, fiori e frutti. in agronomia son detti anche branche...