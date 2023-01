Pianta medicinale tropicale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta medicinale tropicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANONA

Significato/Curiosita : Pianta medicinale tropicale

Da frutto tropicale appartenente alla famiglia delle fabaceae, originario dell'africa orientale e india, ma coltivato in molte aree tropicali asiatiche...

Cirimoia, ma è volgarmente nota anche con l'appellativo inglese cherimoya o anona (che però indica anche il frutto di tutte le specie di genere annona). particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

Altre definizioni con pianta; medicinale; tropicale; Vi si impianta il microchip di Fido; Una pianta per ambite corone; Bella pianta da salotto; pianta fiorifera ornamentale affine al rododendro; È noto per la sua tintura medicinale ; Pianta medicinale detta anche cacciafebbre; Sostanza medicinale in cartine; medicinale ... singolo; Pianta tropicale che dà un succo amarissimo; Il melone tropicale ; Frutto tropicale dal grande ciuffo; Frutto tropicale dall odore pungente; Cerca nelle Definizioni