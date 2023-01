Pesi... sullo stomaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesi... sullo stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAGONI

Significato/Curiosita : Pesi... sullo stomaco

Volte campione italiano e campione in carica del titolo italiano cruiser dei pesi massimi leggeri di boxe, inoltre è l'attuale campione mondiale kickboxing...

Lara magoni lara magoni (alzano lombardo, 29 gennaio 1969) è una politica, ex sciatrice alpina e dirigente sportiva italiana. durante la sua carriera sciistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

Altre definizioni con pesi; sullo; stomaco; Macchina per sollevare grossi pesi ; Appesi ad asciugare; Si fanno ai pesi lordi; Arnese per smuovere pesi ; Abita sullo stesso pianerottolo; Inserire la password d accesso sullo smartphone; Non autentico, fasullo , contraffatto; La Anna portata sullo schermo da Clarence Brown; Volano nello stomaco degli innamorati; Quella gastrica... svuota lo stomaco ; Un locale in cui si entra a stomaco vuoto; Studia la struttura, la funzione e la patologia dello stomaco e dell intestino;