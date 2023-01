Particolari fibre tessili artificiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolari fibre tessili artificiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACETATI

Significato/Curiosita : Particolari fibre tessili artificiali

un'azienda austriaca specializzata nella produzione di tessili e, in particolare, di fibre prodotte dalla cellulosa. la fibra precedentemente chiamata...

Vedi acetato (disambigua). disambiguazione – "acetati" rimanda qui. se stai cercando l'azienda, vedi acetati (azienda). struttura dello ione acetato. l'acetato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

