Si ottiene usando materie fibrose diverse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ottiene usando materie fibrose diverse.

Soluzione 7 lettere : CARTONE

Significato/Curiosita : Si ottiene usando materie fibrose diverse

Estrazione materie prime; controllo caratteristiche materie prime; frantumazione; preomogeneizzazione; essiccazione e macinazione materie prime per produzione...

Animato se vengano ripetuti continuamente in sequenza. un cartone animato, anche abbreviato in cartone, o più raramente disegno animato o cartoon (termine invariato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

