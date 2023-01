Oggetto prezioso legato ad un epoca storica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto prezioso legato ad un epoca storica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIMELIO

Significato/Curiosita : Oggetto prezioso legato ad un epoca storica

Personaggi storici e di invenzione. dal momento che presenta una parte di invenzione e una parte di realtà storica, quello del romanzo storico è un genere...

Mister sacro wok è un uomo straordinariamente fortunato (grazie ad un cimelio in meteorite) inviato da un'azienda di videogiochi legata a tre yakuza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

Altre definizioni con oggetto; prezioso; legato; epoca; storica; Nella frase, specifica la provenienza del soggetto ; L oggetto di ogni comunicazione; Prese in giro, sono oggetto di scherno; Un oggetto messo all asta; Bastone prezioso posseduto da un monarca; prezioso ornamento che ricade sul petto; Un prezioso raggio; prezioso metallo; Luciano, il famoso patriota legato ad Antegnate; Atteggiamento legato all esperienza; Il Paese collegato all Europa dalla Via della Seta; Albo omaggio allegato ; Inizi di un epoca storica; Della stessa epoca ; L epoca più recente dell era quaternaria; Dominio dell epoca feudale; storica fotocamera a sviluppo immediato; Inizi di un epoca storica ; storica vittoria successiva a quella di Pastrengo; storica tribù germanica; Cerca nelle Definizioni