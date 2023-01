Noti cavalleggeri ungheresi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noti cavalleggeri ungheresi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : USSARI

Significato/Curiosita : Noti cavalleggeri ungheresi

Che oscillava dai 190.000 a 200.000 combattenti di fanteria, 10.500 cavalleggeri e 462 cannoni; alla quale bisognava aggiungere 38.000 volontari garibaldini...

Disambiguazione – "ussari" rimanda qui. se stai cercando il movimento letterario, vedi ussari (movimento letterario). cornetta henry john wilkin, ussaro britannico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

Altre definizioni con noti; cavalleggeri; ungheresi; noti zie diffuse per ragioni informative; Lo alza una noti zia eclatante; Sono noti quelli d Ennio; Il quadrupede di Striscia la noti zia; Ex cavalleggeri ungheresi; Ex cavalleggeri ungheresi ; La città con più ungheresi ; ungheresi ; Presidente francese di origini ungheresi ; Cerca nelle Definizioni