Non sanno parlare, ma sanno fare versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sanno parlare, ma sanno fare versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANIMALI

Significato/Curiosita : Non sanno parlare ma sanno fare versi

Si trova nei versi 162-164 del terzo inno omerico, l'inno ad apollo le fanciulle di delo "di tutti gli uomini le voci e gli accenti sanno imitare [mimesthai]"...

Disambiguazione – "animali" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi animali (disambigua). disambiguazione – "animale" rimanda qui. se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

