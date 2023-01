Mossa sulla scacchiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mossa sulla scacchiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARROCCO

Significato/Curiosita : Mossa sulla scacchiera

Rispetto a quella della scacchiera, mentre la larghezza deve superare quella della scacchiera di 15-20 cm. sulla scacchiera si muovono 32 pezzi, di cui...

Notazione algebrica, l'arrocco è indicato con 0-0 se effettuato sull'ala di re (anche chiamato arrocco corto) e 0-0-0 (anche chiamato arrocco lungo) se si effettua... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

