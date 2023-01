Un italiana del nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un italiana del nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VENETA

Significato/Curiosita : Un italiana del nord

Artide. il termine polo nord indica generalmente il punto più a nord (o più a settentrione) di un qualsiasi corpo celeste (es. un pianeta o una stella)...

Lingua veneta. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi veneto (disambigua). il veneto (vèneto in veneto /'vneto/, veneto in ladino... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

