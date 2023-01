È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RADAR

Significato/Curiosita : E indispensabile per guidare l aereo nella nebbia

Destra la morte l'8 febbraio 1942 in un incidente aereo di fritz todt, ministro degli armamenti e delle munizioni, segnò un momento decisivo per l'industria...

Vedi radar (disambigua). antenna radar a lunga portata (diametro 40 m) può ruotare per controllare qualsiasi settore nell'intero orizzonte. il radar (acronimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

