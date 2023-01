Gonna che lascia scoperte le ginocchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gonna che lascia scoperte le ginocchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MINI

Significato/Curiosita : Gonna che lascia scoperte le ginocchia

Esempio, una persona con le ginocchia grosse preferirà una gonna sotto al ginocchio) e dell'occasione. la minigonna è una gonna realizzata con poca stoffa...

La prima generazione della mini è stata prodotta dal 1959 al 2000 inizialmente dalla british motor corporation; il modello è stato anche realizzato e venduto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

Altre definizioni con gonna; lascia; scoperte; ginocchia; Ornano la gonna alla rah-rah; gonna a cui sono attaccati i mammoni; Una gonna corta; Gemelle in gonna ; Si dice di Stato o persona che si lascia manovrare; Tralascia re un pezzo; Odio lascia to a maturare; La lascia la lumaca; scoperte nuovamente; Tra le più grandi scoperte di Stephen Hawking; Una gonna che lascia scoperte le ginocchia; Le scoperte degli archeologi; La coperta sulle ginocchia ; Il computer... sulle ginocchia ; È sulle ginocchia del commensale; Inginocchia toio da camera; Cerca nelle Definizioni