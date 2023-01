Furono stipulati fra Stato italiano e Santa Sede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furono stipulati fra Stato italiano e Santa Sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : PATTI LATERANENSI

Significato/Curiosita : Furono stipulati fra stato italiano e santa sede

Uno stato italiano costituito dall'insieme dei territori su cui la santa sede esercitò il proprio potere temporale dal 756 al 1870. la forma di stato era...

Il momento della firma dei patti lateranensi. i patti lateranensi sono gli accordi sottoscritti tra il regno d'italia e la santa sede l'11 febbraio 1929... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

Altre definizioni con furono; stipulati; stato; italiano; santa; sede; furono cinque quelle di Milano nel 1848; Vi furono il Prisco e il Superbo; furono i più antichi abitatori dell Italia meridionale; furono importate dalle truppe francesi per giocare ad aluette; Accordi stipulati tra la Chiesa e lo Stato italiano; Lo stato degli USA con il parco di Yellowstone; L assoluta supremazia di uno stato ; Lo stato con Marrakech; Uno stato USA con il Parco dello Yellowstone; Filosofo italiano dell 800; Un autodromo italiano da GP; In italiano , si segnano sulle parole tronche; Un attore italiano ; santa __: vi risiede papa Francesco; Il nome della santa nchè; Marioartista romano degli Anni Sessanta ; santa residenza stabile di papa Francesco; Collocare in una sede ; Ci si sale coi piedi e ci si scende di sede re; È sede di una piccola repubblica monastica greca; È la sede della Coca Cola; Cerca nelle Definizioni