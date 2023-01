Edificio sacro dei buddhisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio sacro dei buddhisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAGODA

Significato/Curiosita : Edificio sacro dei buddhisti

Tempio buddhista in indonesia il tempio buddhista è un luogo sacro solitamente composto da uno o più edifici, ed è formato dai seguenti elementi: la sala...

Cercando altri significati, vedi pagoda (disambigua). la grande pagoda dell'oca selvatica di xi'an, cina. la pagoda è una torre di diversi piani ciascuno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

Altre definizioni con edificio; sacro; buddhisti; Gira attorno all edificio ; Un edificio separato dal complesso dell hotel; edificio per padri senza figli; edificio in cui i musulmani pregano e insegnano; Fiore sacro a Iside; Trampoliere sacro agli Egizi; Fiume sacro agli Indù; __ sacro , trampoliere; Guida spirituale dei buddhisti ; Cerca nelle Definizioni