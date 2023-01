Confidenzialmente... detto con una locuzione latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confidenzialmente... detto con una locuzione latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : IN CAMERA CARITATIS

Significato/Curiosita : Confidenzialmente... detto con una locuzione latina

in camera caritatis è una locuzione latina, dal significato letterale di nella camera di carità, con significato traslato di in un posto dove nessuno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

Altre definizioni con confidenzialmente; detto; locuzione; latina; In camera _ = rivelato confidenzialmente ; Recipiente destinato a contenere un liquido benedetto ; Così viene detto l animale che si nutre prevalentemente di formiche; Concittadini di san Benedetto ; detto tra le righe; La locuzione latina che indica i primordi; La locuzione che ci riporta alle origini; Tra in e tempore in una nota locuzione latina; La locuzione latina che si riferisce a un tempo precedente; Piatto con pollo in gelatina ; La locuzione latina che indica i primordi; Una famosa massima latina ; La forma della vela latina ; Cerca nelle Definizioni