Città dell Egitto sul Nilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città dell Egitto sul Nilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROSETTA

Significato/Curiosita : Citta dell egitto sul nilo

E la città più venerata durante molti periodi della storia dell'antico egitto. il sito di tebe include aree sia sulla sponda orientale del nilo, dove...

). la stele di rosetta fu classificata inizialmente come "una pietra di granito nero, che recava tre iscrizioni [...] trovata a rosetta", nel catalogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

Altre definizioni con città; dell; egitto; nilo; Una città capoluogo di provincia delle Marche; La città francese ove fu processata e arsa Giovanna d Arco; La località svedese detta città delle idee; La città lombarda con Palazzo Estense; Una città capoluogo di provincia dell e Marche; Movimento dell aereo; Religiosa dedita all educazione dell e giovani; Una... tappa dell aereo; Vi fece ritorno dall egitto la Sacra Famiglia; Va dal Marocco all egitto ; Celebre regina d egitto ; Separa l egitto dall Arabia; La scienza di Danilo Mainardi; Le sei tipiche cascate del nilo ; Tra i rettili c è quello di Komodo e del nilo ; Danilo , pianista jazz; Cerca nelle Definizioni