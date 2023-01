Astuti maneggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Astuti maneggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Dato il papato, godiamocelo!") e preferiva risolvere i problemi con astuti maneggi e azioni diplomatiche, piuttosto che con il ricorso alle armi. la sfida...

Italiano). la frode o truffa è un comportamento consistente in artefici o raggiri per indurre altre persone in errore al fine di conseguire illeciti profitti...