Li apporta la guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li apporta la guerra.

Soluzione 6 lettere : ORRORI

Significato/Curiosita : Li apporta la guerra

Disambiguazione – "grande guerra" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi la grande guerra. la prima guerra mondiale fu un conflitto che coinvolse...

Boris karloff in frankenstein (1931) il cinema dell'orrore o cinema horror è un genere cinematografico caratterizzato da personaggi immaginari e mostruosi...

