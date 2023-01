I vermi parassiti come la filaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vermi parassiti come la filaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NEMATODI

Significato/Curiosita : I vermi parassiti come la filaria

Uno dei pochi vermi responsabili della filariasi sottocutanea nell'uomo. altri due responsabili diffusi sono la onchocerca volvulus e la mansonella streptocerca...

Microrganismi, piccoli invertebrati e di altri nematodi, compresi individui della stessa specie (cannibalismo). i nematodi parassiti infestano un gran numero di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

