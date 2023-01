Vende verdure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vende verdure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORTOLANO

Significato/Curiosita : Vende verdure

Italiano nunzio ortolano – compositore e direttore d'orchestra italiano ortolano – frazione di campotosto in provincia dell'aquila ortolano – nome proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con vende; verdure; vende spille e bottoni; Ringiovanisce vende ndosi l anima a Mefistofele; Si restituisce come il dente per vende tta; vende re l anima al diavolo; In quello botanico non crescono verdure ; Passato di verdure ; verdure in genere; verdure molto piccole... di Bruxelles;