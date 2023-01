Lo utilizza l organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo utilizza l organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALIMENTO

Significato/Curiosita : Lo utilizza l organismo

Le due forme riproduttive in funzione dell'ambiente. b. subtilis è un organismo modello per studiare la replicazione dei cromosomi batterici. la replica...

Natura morta con aragosta. pane, considerato un alimento di base per eccellenza. si definisce alimento (dal latino alimentum, da alere, 'nutrire', 'alimentare')... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con utilizza; organismo; Arma utilizza ta nelle gare di scherma; Nuovo, lucido e mai utilizza to; Prodotti biologici utilizza ti nelle trasfusioni; L utilizza zione degli scarti; organismo a carattere sociale; Un organismo preposto all economia e al lavoro; L organismo per lo sviluppo economico; Un organismo vegetale; Cerca nelle Definizioni