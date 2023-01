Una salsa molto saporita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una salsa molto saporita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGLIATA

Significato/Curiosita : Una salsa molto saporita

Particolare rendendola così molto saporita ma anche molto laboriosa e di lunga preparazione. d'altra parte in questa salsa anche il roux contribuisce al...

L'agliata (aggiadda) è una salsa a base d'aglio e aceto utilizzata nella repubblica marinara di genova e importata in altre zone del mediterraneo, dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

