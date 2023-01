Una pianta per ambite corone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pianta per ambite corone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALLORO

Significato/Curiosita : Una pianta per ambite corone

Triregno, corona utilizzata dal papa, indossata per l'ultima volta nel 1963, simbolo del potere pontificio. doppia corona, coppia di corone indossate...

Bacino del mediterraneo. laurus nobilis una siepe di alloro in controluce giovane ramoscello di alloro con gemme si presenta, poiché spesso sottoposto a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

