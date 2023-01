Tutt altro che propense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che propense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RESTIE

Significato/Curiosita : Tutt altro che propense

Cima rest – altipiano delle prealpi bresciane e gardesane chris rest – chitarrista statunitense rest – album di charlotte gainsbourg del 2017... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Un ipotesi tutt a da dimostrare; Con il piercing lo si porta un po dappertutt o; Chi la fa si porta via tutt o; tutt altro che applausi; Tutt altro che applausi; Passaggi di persone o merci da un treno all altro ; Tutt altro che allegre; Tutt altro che radi; propense a sorvolare; Contrarie, poco propense ; Riluttanti, non propense ; Tutt altro che propense ;