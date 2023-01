Trovare dopo molte ricerche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trovare dopo molte ricerche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCOVARE

Significato/Curiosita : Trovare dopo molte ricerche

Un motel poco costoso, ma il proprietario dopo settimane di inutili richieste di pagamento gli farà trovare la serratura cambiata e i suoi averi fuori...

Seconda guerra mondiale fu "utilizzato" dalla marina statunitense per scovare infiltrati e sabotatori tedeschi. nello stesso periodo cercò di difendere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con trovare; dopo; molte; ricerche; Difficile da trovare ; Non ritrovare la strada giusta; Gioco a enigmi in cui si deve trovare l uscita; Il punto che gli avversari cercano di trovare ; Arriva dopo dom. e prima di mar; dopo Apriti... nella formula magica; Subito dopo l ottava; Si fa sempre dopo mangiato; Il marchio di molte biro; __ a barre, su molte confezioni; molte sono sperdute nei mari; Materia scolastica con molte date; Sigla del Consiglio nazionale delle ricerche ; Sky __: fu il primo satellite USA abitato per ricerche nello spazio; Esegue ricerche nucleari; Avere successo nelle ricerche ;