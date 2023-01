Si trova all estremità della penisola della Maddalena, nel Siracusano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova all estremità della penisola della Maddalena, nel Siracusano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : GROTTA DELLA PILLIRINA

Significato/Curiosita : Si trova all estremita della penisola della maddalena nel siracusano

Popolazione siracusana ha ritenuto la tomba più maestosa potesse solo essere quella del più illustre siracusano di tutti i tempi. ma si sono sbagliati...

Nascostamente, nelle notti di plenilunio si incontravano nella grotta della pillirina e su di un tappeto di alghe, trasportati dal mare sin all'interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con trova; estremità; della; penisola; della; maddalena; siracusano; trova re dopo molte ricerche; Difficile da trova re; Non ritrova re la strada giusta; Al Gianicolo la si trova dell Acqua Paola; estremità , lembo, orlo; Le estremità del cateto; Ha un faro all estremità ; Sono poste alle estremità delle ossa lunghe; Era la dea della giustizia nella mitologia greca; Deve conoscerla il comandante della nave; Il compianto Turner della canzone; Woody, il regista della pellicola Zelig; Una penisola egiziana; La penisola messicana con resti di città maya; penisola russa tra il Mare di Barents e il Mar Bianco; L antica gente vissuta nella nostra penisola ; Era la dea della giustizia nella mitologia greca; Deve conoscerla il comandante della nave; Il compianto Turner della canzone; Woody, il regista della pellicola Zelig; La città di Maria maddalena ; È di fronte a La maddalena ; Lo dice Gesù alla maddalena dopo la risurrezione; Lo disse Gesù alla maddalena dopo la resurrezione; Località naturalistico archeologica del siracusano ; Comune del siracusano ; Scorre nel siracusano ; Celebre poeta siracusano considerato il padre della poesia bucolica; Cerca nelle Definizioni