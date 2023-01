Un temuto arnese del dentista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un temuto arnese del dentista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRAPANO

Significato/Curiosita : Un temuto arnese del dentista

Dal dentista, vedi trapano odontoiatrico. disambiguazione – se stai cercando il singolo di madman, vedi trapano (singolo). il trapano è una macchina utensile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con temuto; arnese; dentista; II temuto verbo del fisco; L indice dei carboidrati molto temuto dai dietologi; Pesce d acqua dolce temuto per i suoi denti aguzzi; Felino... temuto ; arnese per perpendicolari; arnese per la pulizia casalinga; arnese di legno per smuovere fieno; Un arnese dal lungo manico; L irredentista Chiesa; II movimento irredentista dell Irlanda del Nord; Serve a bucare i muri, ma lo usa anche il dentista ; Se se ne mangiano tante il dentista lavora di più; Cerca nelle Definizioni