I suoi composti si usano come antiacidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi composti si usano come antiacidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MAGNESIO

Significato/Curiosita : I suoi composti si usano come antiacidi

Spesso chiamato latte di magnesia o magnesia, ed è usato in medicina come antiacido e lassativo. bottiglietta di "latte di magnesia" phillips conservata...

Il magnesio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo mg e come numero atomico 12. il magnesio è l'ottavo elemento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

