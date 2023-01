Si fa sul ciglio della strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa sul ciglio della strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUTOSTOP

Significato/Curiosita : Si fa sul ciglio della strada

Picnic sul ciglio della strada (in russo - pikník na obócine) è un romanzo di fantascienza dei fratelli arkadij e boris strugackij pubblicato...

vedi autostop (disambigua). autostoppista negli anni settanta, mostra il pollice, simbolo convenzionale di richiesta di autostop. l'autostop è una forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

