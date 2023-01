Strumento con due piatti impiegato per pesare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento con due piatti impiegato per pesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : BILANCIA DI ROBERVAL

Significato/Curiosita : Strumento con due piatti impiegato per pesare

Pallet in plastica leggeri possono pesare da 1,4 a 6,8 kg (da 3 a 15 libbre), mentre i modelli più pesanti possono pesare fino a 300 libbre (140 kg). i pallet...

Ritratto di gilles personne de roberval gilles personne (o personier) de roberval (noël-saint-martin, 9 agosto 1602 – parigi, 27 ottobre 1675) è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

