La definizione e la soluzione di: Spettacolare forma di lotta libera.

Soluzione 9 lettere : WRESTLING

Spettacolare forma di lotta libera

Guida sull'uso delle fonti. uno stile di lotta popolare o lotta tradizionale consiste in ogni forma di lotta tradizionalmente praticata in una regione... Guida sull'uso delle fonti. uno stile dipopolare otradizionale consiste in ognitradizionalmente praticata in una regione... Il wrestling (in italiano lotta libera americana o semplicemente lotta americana) è uno sport-spettacolo nel quale si combina l'esibizione atletica con quella teatrale, la cui origine risiede nelle fiere itineranti statunitensi di fine XIX secolo. Esso trae spunto dalla lotta libera e dal grappling, con l'aggiunta di prese e manovre che derivano per buona parte dalle arti marziali giapponesi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

