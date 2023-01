Spasimavano per Penelope - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spasimavano per Penelope. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PROCI

Significato/Curiosita : Spasimavano per penelope

La strage dei proci da un cratere magnogreco (campania, forse capua, 330 a.c. circa, conservato al louvre i proci sono personaggi dell'odissea, 108 giovani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

