La software house che produce Photoshop - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La software house che produce Photoshop. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ADOBE

Significato/Curiosita : La software house che produce photoshop

Adobe (pron. ['dobi]) incorporated è una software house statunitense con sede principale a san jose, in california. è nota soprattutto per i suoi prodotti...

adobe photoshop è un software proprietario prodotto da adobe specializzato nell'elaborazione di fotografie (fotoritocco) e, più in generale, di immagini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

