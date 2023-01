Serviva per filare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serviva per filare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROCCA

Significato/Curiosita : Serviva per filare

Richiama la rondella di un fuso ("furticiddhu" in dialetto locale) che serviva per filare a mano la lana. nella descrizione di cosimo de giorgi, la forma del...

rocca – frazione di arsiè in provincia di belluno rocca – frazione di borgo a mozzano in provincia di lucca rocca canavese – comune italiano nella città...

Fa filare un ragionamento; Il forchino da infilare ; Il gancio da tavolo in cui infilare una tracolla; Lo è la pietra per affilare ;