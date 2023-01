Un segno di presagio che, se è buono, fa sperare bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un segno di presagio che, se è buono, fa sperare bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUSPICIO

Significato/Curiosita : Un segno di presagio che se e buono fa sperare bene

Per poi tracciare una via con le fiamme e sparire nel vento. attoniti, tutti accolgono il segno come un presagio favorevole ed enea cinge aceste d'alloro...

Più celebre tipologia di auspicio, ossia la pratica divinatoria basata sull'interpretazione del volo degli uccelli auspicio di toul, vescovo e scrittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

