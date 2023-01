Segnala ostacoli lontani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnala ostacoli lontani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RADAR

Significato/Curiosita : Segnala ostacoli lontani

Raggiungibile tramite l'itinerario autostradale ("a4 torino"). la freccia a destra segnala invece gli itinerari autostradali raggiungibili attraverso la tangenziale...

Vedi radar (disambigua). antenna radar a lunga portata (diametro 40 m) può ruotare per controllare qualsiasi settore nell'intero orizzonte. il radar (acronimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con segnala; ostacoli; lontani; Viene segnala to perché lo si eviti; segnala l arrivo di un messaggio sul telefono; Lungo le strade ne è segnala ta la caduta; Ravvisato, segnala to; Vi rema chi pone ostacoli ; Un terreno sgombro di ostacoli ; Un tragitto che può essere a ostacoli ; ostacoli , impedimenti; Corpo lontani ssimo; Struttura che tiene lontani due elementi; Non lontani nel tempo; Lo sono i tempi lontani ; Cerca nelle Definizioni