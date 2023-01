Si schiera sempre a favore del governo durante una guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si schiera sempre a favore del governo durante una guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LEALISTA

Significato/Curiosita : Si schiera sempre a favore del governo durante una guerra

La guerra civile spagnola (in spagnolo guerra civil española, nota in italia anche come guerra di spagna) fu un conflitto armato nato in conseguenza al...

United empire loyalists (lealisti dell'impero unito). lo stesso argomento in dettaglio: conflitto nordirlandese. il termine "lealista" fu usato per la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

