Lo ripara la sciarpa - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : COLLO

Significato/Curiosita : Lo ripara la sciarpa

Sulla spalla dove si trova appoggiato anche un leggero drappo a mo' di sciarpa. la bocca alla perfetta esecuzione pittorica, in cui è impossibile cogliere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi collo (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere...

Altre definizioni con ripara; sciarpa; La ripara zione dei danni di un opera d arte; Lavoretti di ripara zione o per hobby fra; La ripara zione che il sacerdote impone a chi si è confessato; Lavora in un officina che ripara auto; sciarpa di pelliccia; sciarpa che si annoda in vita; Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa ; Un estremità della sciarpa ; Cerca nelle Definizioni