Si riempie d acqua calda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riempie d acqua calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEIERA

Significato/Curiosita : Si riempie d acqua calda

Diffuso in australia e zone limitrofe, nel quale prima si riempie la tazza con acqua calda, quindi vi si versa l'espresso. ^ (en) americano | definition of...

Una moderna teiera con infusore interno. la teiera è un contenitore che viene utilizzato per l'infusione o anche solamente per servire il tè, le tisane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con riempie; acqua; calda; Lo riempie l alpino; riempie il cortile in caserma; Si riempie di extravergine; riempie le meringhe; Erba d acqua ; Permette di regolare il getto dell acqua in doccia; Cetacei d acqua dolce; Recipiente per l acqua ; Illumina ma non riscalda ; Una calda fibra; Gas da riscalda mento; Così è il tono di chi non si scalda ; Cerca nelle Definizioni