Recipiente per birra - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : LATTINA

Significato/Curiosita : Recipiente per birra

Si chiama bicchiere da birra ogni recipiente che può servire della birra da bere. bicchieri da birra a forma di stivale ciò può sembrare ovvio ma si parla...

Una lattina vuota e senza etichetta del tipo a tre pezzi in latta la lattina è un contenitore a tenuta ermetica tipicamente non richiudibile che può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

