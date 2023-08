C è quello musicale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello musicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RIGO

Significato/Curiosità : C è quello musicale

Il "rigo" è un termine che può riferirsi a diversi contesti, inclusa la musica e la scrittura. In musica, un rigo è una serie di linee parallele su cui sono scritte le note, definendo l'altezza e la durata degli elementi musicali. È essenziale per la notazione musicale, consentendo agli esecutori di interpretare correttamente le composizioni. Nella scrittura, "rigo" può indicare una serie di parole scritte in fila su una pagina. In sintesi, il termine "rigo" è un elemento di organizzazione che svolge un ruolo chiave sia nella musica che nella scrittura, guidando l'espressione creativa e la comunicazione.

Altre risposte alla domanda : C è quello musicale : quello; musicale; A quello pucciniano appartiene Gianni Schicchi; quello del Plata è un centro balneare dell Argentina; quello espanso è una schiuma; La legge deve seguire quello parlamentare; quello di coscienza non richiede professori; quello di leva obbligava i cittadini maggiorenni; Terzultima nota musicale ; Forma musicale spesso seguita da una fuga; Strumento musicale con le canne; Famoso metodo d insegnamento musicale giapponese; Il tempo musicale prima dell Andante moderato; Un antico strumento musicale a corde;

Cerca altre Definizioni