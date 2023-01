Il principale sistema per la trasmissione di informazioni sul web - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il principale sistema per la trasmissione di informazioni sul web. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : HTTP

Significato/Curiosita : Il principale sistema per la trasmissione di informazioni sul web

"http" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi http (disambigua). in telecomunicazioni e informatica l'hypertext transfer protocol (http)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

